Цели в районе 59-59,20 руб./доллар становятся все более актуальными - Промсвязьбанк

"Основной негатив для рубля исходит со стороны нефтяных котировок, продемонстрировавших падение в четверг примерно на 5%. Столь резкое снижение нефтяных цен объясняется, на наш взгляд, не столько новостным потоком, которого тоже было достаточно (возросли ожидания, что ограничение объемов добычи нефти "ОПЕК+" на второе полугодие будет в меньшем объеме, Ливия и Нигерия увеличат

объемы добычи и др.), сколько техническими факторами усиливающегося сокращения "длинных" спекулятивных позиций в нефтяных фьючерсах. Если говорить о соотношении рубля и нефтяных котировок, то спрэд между фактическим курсом рубля и расчетным по нашей модели за последнюю неделю практически не изменился – рубль по-прежнему перекуплен относительно нефтяных цен, поэтому в случае восстановления нефтяных котировок рубль может укрепляться более скромными темпами. В целом ожидаем, что пара доллар/рубль на ближайшее время может задержаться в диапазоне 57,50-59,20 руб./доллар, и пока сохраняются негативные настроения на нефтяном рынке, пара может двигаться к его верхней границе", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.