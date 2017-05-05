Дальнейшее падение нефти продолжит оказывать давление на российский сегмент евробондов - Просвязьбанк

"Сегодня с утра доходности UST-10 стабилизируются на уровне 2,34-2,35% годовых, при этом падение цен на нефть продолжилось – "черное золото" подешевело еще более, чем на 2% - до $47,2 за баррель по Brent. Все это будет оказывать дальнейшее давление на российские евробонды. В то же время внимание игроков сегодня также будет на важной статистике в США – выходят уровень безработицы в апреле и число рабочих мест вне с/х сектора. Кроме того, сегодня запланированы выступления представителей ФРС – заместителя председателя регулятора С. Фишера и главы американского ЦБ Дж. Йеллен, которые, безусловно, представляют интерес, поскольку последнее заседание 2-3 мая было без сопроводительной пресс-конференции", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.