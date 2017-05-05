Сегодня ослабление рубля продолжится, но уровень 59 к доллару рубль вряд ли преодолеет - РосЕвроБанк

"Рубль в пятницу ожидаемо начал торги падением, хотя оно было не очень сильным, - комментирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. - Несмотря на то, что нефть падала ниже $47 за баррель Brent, рубль теряет порядка 25-30 коп. Судя по всему, падение сдерживает некоторая коррекция падения рынка нефти и общее сохранение интереса к рублевому кэрри. Тем не менее, рубль уже торгуется в районе 58,7 за доллар, что предполагает значительное снижение за последние дни. Сегодня ослабление продолжится, но 59 к доллару рубль вряд ли преодолеет. При этом на следующей неделе возможно восстановление цен на нефть, и рубль будет отыгрывать эти новости. Но о стабильности нельзя говорить до 25 мая, когда ОПЕК и другие нефтедобывающие страны сообщает о своем решении по продлению соглашения о сокращении добычи. Если страны договорятся, цены на нефть вернутся к 53-55 за баррель, а рубль получит возможность для очередного укрепления. В ином случае нас ждет сильное падение. Следующие уровни стабилизации для рубля – это диапазон 61-63 к доллару".