Банки продолжают "нести" всю свободную ликвидность в ЦБ - ИК "Велес Капитал"

На очередном депозитном аукционе ЦБ был зафиксирован рекордный объем предложения ликвидности со стороны банков: при лимите в 780 млрд руб. участники аукциона были готовы разметить в ЦБ свыше 1,2 трлн руб., указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В целом такая ситуация не стала сюрпризом, так как к моменту проведения аукциона чистый приток бюджетной ликвидности в банковскую систему с начала марта превышал отметку в 800 млрд руб.

Высокий спрос на рублевые депозиты в ЦБ сопровождался укреплением отечественной валюты. Если в первый час торгов пара доллар/рубль пыталась задержаться выше 58,3 руб., то ближе к окончанию рабочего дня торговалась уже дешевле 58 руб. Впрочем, во многом такой динамике рубль обязан ценам на нефть, перешедшим к росту со второй половины дня (с уровней в 56 долл. стоимость марки Brent поднималась до 56,6 долл. за баррель).

"Ажиотажный спрос банков на размещение рублевой ликвидности на депозитах в ЦБ в очередной раз свидетельствует о сохранении интереса к отечественной валюте на ближайшую перспективу, - резюмирует эксперт ИК. - Одновременно итоги аукциона подтверждают дальнейший рост профицита ликвидности в банковской системе, остающегося главным препятствием на пути смягчения процентной политики Банка России. В четверг банкам предстоит погашение 1,1 млрд долл. по валютным операциям РЕПО с ЦБ. При этом в минувший понедельник регулятор уже позволил рефинансировать 900 млн долл. Кроме того, у банков будет возможность привлечь 2 млрд долл. на депозитном аукционе Федерального казначейства, поэтому можно не ожидать увеличения спроса на валютную ликвидность. В данных условиях у рубля будут хорошие шансы «придержать» американскую валюту ниже 58 руб., однако лишь при сопутствующей ситуации на рынке нефти после выхода данных по запасам и добыче в США в среду вечером".