Ожидаем снижения цен на медь - Julius Baer

Несмотря на продолжающихся проблем с поставками с двух крупнейших рудников в мире, цены на медь снизились с недавних высот, превышающих 6 000 долл. США за тонну, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены снизились еще на 1% в понедельник после того, как Лондонская биржа металлов объявила о крупнейшем пополнении своих запасов в течение одного дня за более чем 15 лет.

"Хотя товарные биржи отвечают только за небольшую долю всех запасов, они позволяют получить готовую и надежную картину рынка, - комментирует эксперт Julius Baer. - Таким образом, крупное пополнение запасов в понедельник ставит вопрос, преувеличены ли текущие опасения нехватки предложения и связанные с ними бычьи настроения на рынке фьючерсов. Мы считаем, что преувеличены, поскольку не видим индикаторов, которые указывали бы на нехватку предложения. Фьючерсная кривая остается нацеленной вверх, в то время как премии по физически подкрепленным продуктам находятся в боковом тренде и даже замедлили рост, что говорит о том, что потребители меди не спешат зафиксировать позиции по металлу. В то время как риски, связанные с нынешними проблемами с поставками не должны недооцениваться, мы считаем, что они будут смягчены значительным объемом запасов неочищенного металла в Китае и увеличивающимися объемами вторичной переработки. В целом, мы сохраняем позицию, что цены на медь выросли слишком быстро и слишком высоко, в основном благодаря улучшению настроений на рынке, чем улучшению фундаментальных факторов. Цены на медь сократились с недавних высоких уровней из-за недостаточной уверенности в снижении предложения на рынке, несмотря на продолжающиеся проблемы с поставками с двух крупнейших рудников мира. Мы придерживаемся мнения, что цены выросли слишком быстро и слишком высоко и ожидаем их снижения".