Китай будет проводить нейтральную кредитно-денежную политику в 2017 году - Julius Baer

"Экономические цели на 2017 год были объявлены в самом начале съезда представителей Национального народного конгресса Китая в прошлое воскресенье в Пекине, - отмечает экономист Julius Baer

Сьюзан Йохо. - Целевое значение по темпам экономического роста было слегка снижено до около 6,5% (на 2016 год был запланирован рост в пределах 6,5%-7%, реальный рост достиг отметки 6,7%). Более низкое целевое значение позволяет без проблем заняться еще одним важным вопросом, а именно сдерживанием финансовых рисков и сокращением избытка мощностей. В то же время, основная цель удвоения ВВП к 2020 году может быть достигнута с темпами роста выше 6,4%. Руководство Китая таким образом озвучивает то, что мы уже наблюдали в течение нескольких месяцев. В прошлом году правительство начало сокращать избыток производственных мощностей и бороться с пузырями в финансовом секторе и на рынке недвижимости. В дальнейшем регулятор слегка повысил процентные ставки, чтобы стимулировать уменьшение долговой нагрузки. Эти меры должны быть продолжены в 2017 году. В плане снижения долговой нагрузки теперь на первый план выходит задача сокращения корпоративного долга, в том числе с помощью программы по конверсии долга в ценные бумаги с долевым участием".

В то время как концентрация внимания на финансовые рисках выглядит хорошим решением, учитывая значительный и рискованный рост долга за последние годы, принятые меры будут на самом деле осторожными, поскольку экономическая стабильность очень важна в текущем году, когда произойдет смена политического руководства страны, полагает эксперт Julius Baer.

"Более того, для продолжения бюджетно-налогового стимулирования остаются доступными достаточные средства на случай, если экономический рост неожиданно замедлится. Таким образом, в текущем году может поддерживать нейтральная кредитно-денежная политика с уклоном в сторону ужесточения. Китайский юань, вероятнее всего, продолжит ослабление в следующие несколько месяцев", - заключает Сьюзан Йохо.