EUR/USD может покинуть зону комфорта - eToro

"Благодаря агрессивному отскоку в прошлую пятницу, пара EUR/USD отошла от опасных минимумов вблизи отметки 1.05, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На этой неделе, несмотря на возобновившееся давление, котировки пока удерживаются над промежуточным уровнем поддержки 1.0550. На текущем этапе настрой в паре выглядит нейтральным, но уже во второй половине недели цена может покинуть зону комфорта. Сегодня, помимо крепнущего доллара, силы единой валюты подорвали слабые данные из Германии. В январе производственные заказы неожиданно сократились на 7,4% м/м против гораздо более скромного прогноза в -2,7% и предыдущего значения на уровне +5,2%. Между тем, совпавшие с ожиданиями данными по ВВП еврозоны за 4-й квартал были проигнорированы. Немаловажной темой для евро остаются президентские выборы во Франции. Президент страны Олланд заявил, что если Марин Ле Пен одержит победу на выборах, это может привести к выходу страны из еврозоны и ЕС. Несмотря на то, что в последнее время рейтинг лидера «Национального фронта» снижается, беспокойства на рынках не угасают и продолжают довлеть над EUR".

Ключевыми же событиями недели для EUR/USD станут заседание ЕЦБ и отчет по занятости в США. Несмотря на недавнее ускорение инфляции в регионе, М. Драги вряд ли просигнализирует о грядущем сворачивании стимулов из-за многочисленных политических рисков в регионе. И если в речи главы регулятора будет преобладать пессимистичная риторика, давление на евро усилится, уверен П. Салас. Причем озвучивание конкретных рисков и их потенциальных последствий может повлечь тестирование отметки 1.05 с последующим отскоком.

Немаловажным испытанием, в первую очередь, для доллара будет февральский релиз показателей рынка труда США. На этот раз отчет будет особенно важен для рынков, которые уже полностью заложили в цену повышение ставки ФРС на следующей неделе, но могут засомневаться, если, к примеру, показатель заработков не оправдает ожидания на уровне 0,3% м/м после роста на 0,1% месяцем ранее. В этом случае у EUR/USD появится шанс на укрепление.

--