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07 марта 2017 года 16:31
Рынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов сегодня слегка корректируются вниз в ожидании комментариев представителей ФРС США, курс доллара США укрепляется, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Предстоящее заседание ЕЦБ расценивается опрошенными Рейтер аналитиками как зеркало, которое может показать различия в денежно-кредитной политики крупнейших центробанков. По данным опроса, ЕЦБ продолжит мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на рост инфляции в еврозоне, в то время как ФРС уже активно проводит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Таким образом, депозитная ставка ЕЦБ останется на уровне -0,4%, а ставка ФРС США может превысить 0,75%. Сохранение низких процентных ставок будет способствовать росту спроса на драгоценные металлы в Европе, что также поддерживается политической неопределенностью в ведущих европейских государствах. Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах показали снижение, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае снизились, объемы торгов остаются средними, курс юаня к доллару США слабеет. Спрос на золото в Азии на прошлой неделе оставался слабым, инвесторы не форсировали закупки из-за падающих мировых цен. Индийские дилеры отменяли закупки из-за падения внутренних цен и спроса, несмотря на приближение свадебного сезона, дисконты на покупку золота составили $3/унц. Премии на покупку золота в Китае выросли до $9-12/унц. в связи с ростом инвестиционного спроса. Премии в Гонконге составили $0,5-1,1/унц., в Токио дисконты составили $0,5-1,0 за унцию. В Сингапуре наблюдается переток интереса инвесторов из драгоценных металлов в более доходные акции и недвижимость. Цены на золото постепенно опустились до уровня $1222 в ожидании действий ФРС США, после чего подросли к уровню $1225. Активность на рынке пониженная. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1222-1210, уровни сопротивления – $1227-1247. Цены на серебро в корреляции с рынком золота опустились к уровню $17,70, после чего слегка подросли. Отношение золота к серебру составляет 68,93 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,90 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 17,70-$16,94, уровни сопротивления – $17,80-18,0. Цены на платину в корреляции с рынком золота снизились к уровню $972, после чего подросли к уровню $975. Спрэд между золотом и платиной составляет $250/унц. Ближайшие уровни поддержки в платине – $972-966, уровни сопротивления – $986-1003. Рынок палладия вновь начал двигаться проциклично. Цены на палладий после падения до уровня $764 выросли к уровню $775, после чего консолидировались вблизи уровня $770. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $764-740, уровни сопротивления – $778-784.
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07 марта 2017 года 18:40
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.07 марта 2017 года 18:05
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.07 марта 2017 года 17:20
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.07 марта 2017 года 15:47
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.07 марта 2017 года 11:15
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.07 марта 2017 года 10:25
"Торги на рынке нефти в целом проходят безыдейно, из новостей можно отметить только энергетическую конференцию в Хьюстоне Ceraweek, где был сделан ряд заявлений, однако они слабо повлияли на ход торгов. Так, МЭА сообщило о дефиците на мировом рынке нефти через три года, несмотря на рост добычи в... читать дальше
.07 марта 2017 года 09:41
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.07 марта 2017 года 09:08
В понедельник баррель Brent "метался" в "тесном" диапазоне, пытаясь определиться с вектором движения. Не сумев пробить отметку 56 долларов, котировки обосновались в зоне комфорта немногим выше 55,50 и закрылись практически без изменений внутри дня, констатирует региональный директор eToro в России... читать дальше
.06 марта 2017 года 18:08
"На прошлой неделе мировые финансовые рынки бурно реагировали на высказывания глав региональных отделений ФРС США о скором увеличении процентной ставки, - отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, утром в понедельник вероятность её увеличения до 1% составляет 96% на... читать дальше
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