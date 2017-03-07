UBS поднял оценку акций Яндекса на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $24,9 до $27,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $25,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,45 за штуку.