BofA-ML снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" и оценку на 1,5%

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 137 рублей до 135 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 142,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 115,7 рубля за штуку.