Ростелеком: риск консолидации Теле2 растет - ЗАО "Райффайзенбанк"

"Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-) вчера опубликовал результаты за 2016 г. и озвучил достаточно консервативный прогноз по финансовым показателям на 2017 г. (рост выручки на 1% г./г., OIBDA - в пределах 1% г./г.), который с учетом дивидендной политики, подразумевающей повышение дивидендов каждый год, практически не оставляет

возможностей для снижения долговой нагрузки. По итогам 2016 г. коэффициент Чистый долг/OIBDA находился на

уровне 1,8х, и менеджмент ожидает, что долговая нагрузка должна остаться стабильной. Помимо публикации

результатов новый директор Ростелекома М. Осеевский заявил, что рассматривается возможность получения

контроля в Теле2, однако речь не обязательно идет о приобретении 100%. Тем не менее, даже без учета оплаты доли в Теле2, какой бы она ни была, консолидация актива увеличила бы долговую нагрузку объединенной компании по итогам 2016 г. до 2,7х, а свободный денежный поток оказался бы отрицательным. Руководство Ростелекома ожидает улучшения финансовых показателей Теле2 в 2017 г., поэтому результат при консолидации по итогам 2017 г. может оказаться лучше, однако долговая нагрузка Теле2 в абсолютном выражении все равно остается высокой и приведет к увеличению левереджа даже при росте OIBDA", - отмечают эксперты Райффайзенбанка.