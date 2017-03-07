Ожидаемый торговый диапазон – 58-58,70 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия биржевой сессии доллар повторил сценарий начала торгов понедельника, протестировав отметку 58,50 руб./доллар. И снова неудача – российская валюта выдержала этот тест и впоследствии утренние потери были нивелированы. Торговый диапазон сместился к границам 58,12-58,20 руб./доллар. Активность остается низкой, что отчасти объясняется предпраздничным днем. Поддержку рублю оказывают цены на нефть – контракты Brent торгуются выше 56 долларов/баррель. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,00-58,70 руб./доллар", - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.