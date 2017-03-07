Коррекция на российском рынке акций может оказаться затяжной, несмотря на привлекательность ценовых уровней - ВТБ 24

"Неделю назад индекс ММВБ опустился к уровню своей 200-дневной средней и до сих пор не продемонстрировал внятной попытки отскока. Слабость контратак "быков" подтверждают как отсутствие ярких инвестиционных идей в настоящий момент, так и ограниченные возможности участников рынка по дальнейшему наращиванию инвестпортфелей. Новых денег не появляется, в то время как перспективы ужесточения политики ФРС усиливают вероятность оттока средств с emerging markets. Февральское снижение рынка привело к тому, что цены на российские активы стали более привлекательными. Инвесторам, ожидавшим с конца прошлого года подходящего момента для наращивания позиций, представляется соответствующая возможность. Правда, мало кто спешит воспользоваться ею. Игроки опасаются действий Федрезерва и реакции американских инвесторов на них. Рынок акций США на ожидании налоговых инициатив новой администрации и обещании фискальных стимулов забрался очень высоко. При этом конкретики предлагаемых решений нет. Объявление подробностей, которые обещал Д.Трамп месяц назад, способно спровоцировать давно ожидаемую американских фондовых индикаторов. Оказаться в такой момент перегруженным акциями emerging markets мало кто желает. Коррекция на российском рынке может оказаться затяжной, несмотря на привлекательность ценовых уровней", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.