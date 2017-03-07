Значительные изменения котировок ОФЗ в рамках торговой сессии по-прежнему маловероятны - Промсвязьбанк

Выходящие сегодня данные по динамике потребительских цен в феврале от Росстата (16:00 мск) вряд ли окажут какое-либо влияние на рынок рублевых гособлигаций, даже если снижение инфляции опережающими прогнозную траекторию ЦБ темпами подтвердится. Волатильность на внешних рынках остается низкой, поэтому значительные изменения котировок ОФЗ в рамках торговой сессии по-прежнему

маловероятны, считает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.