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07 марта 2017 года 12:12
Волнения могут мешать восстановлению курсов USD/RUB и EUR/RUB - TeleTrade
"Начало недели немного удивило, ведь все факторы складывались в пользу роста валютных курсов. Так, например, глава ФРС Джанет Йеллен на своем выступлении, которое состоялось в минувшую пятницу, подтвердила, что Федрезерв настраивается на повышение ставок по итогам заседания 15 марта, если, конечно, отчет по рынку труда за февраль не будет откровенно слабым. Рынок уже сейчас закладывает в цену вероятность мартовского повышения ставки на уровне 90%, что казалось бы должно поддерживать американскую валюту во всех парах. Нефтяные котировки опять же отторговались в "минус". Но, похоже, что до конца текущей недели, пока не будет опубликована статистика по рынку труда Америки, волнения будут присутствовать на рынке, что будет мешать восстановлению курсов USD/RUB и EUR/RUB", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
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07 марта 2017 года 18:40
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.07 марта 2017 года 09:08
В понедельник баррель Brent "метался" в "тесном" диапазоне, пытаясь определиться с вектором движения. Не сумев пробить отметку 56 долларов, котировки обосновались в зоне комфорта немногим выше 55,50 и закрылись практически без изменений внутри дня, констатирует региональный директор eToro в России... читать дальше
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