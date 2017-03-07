Несмотря на стабилизацию, риски ослабления рубля сохраняются - Локо-Банк

"Повышение ставки ФРС, которое произойдет на следующей неделе, уже не пугает рынки, и это, судя по всему, заложено в ценах. Достаточно интересно прозвучало заявлением ЦБ о том, что укрепление рубля не вызвано carry trade, а является следствием продажи валюты экспортерами. Впрочем, у рынка, как и у Минфина, несколько иная точка зрения. Несмотря на стабилизацию, риски ослабления рубля сохраняются. Повышение ставки ФРС все же может оказать влияние, а масштабные выплаты по внешнему долгу только усилят падение, поэтому рубль к концу марта может оказаться около 61 за доллар", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.