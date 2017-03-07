"Атон" повысил рейтинг DR Татнефти до "покупать" в связи с падением котировок

(добавлены 3-4-й абзацы и таблица)

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рекомендацию для депозитарных расписок (DR) "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, осталась без изменения и составляет $47 за штуку.

Кроме того, с "держать" до "покупать" была повышена рекомендация для обыкновенных акций "Татнефти", а для привилегированных акций компании аналитики "Атона" подтвердили рейтинг "держать".

Прогнозные цены "обычки" и "префов" нефтекомпании экспертами ИК также были сохранены.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть 0 47 (текущая цена - 37,56), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть об. (цена в рублях) - 464 (текущая цена - 367,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть прив. (цена в рублях) - 260 (текущая цена - 223,3), рекомендация - держать.