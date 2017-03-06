Индекс ММВБ остается перепроданным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс ММВБ торгуется на уровне предыдущего закрытия, около 2050 пунктов. Стоит отметить, что в последнюю неделю индекс ММВБ пытается закрепиться на данной отметке, после продолжительного падения с начала февраля. Индекс ММВБ в последние дни пробовал преодолеть вверх сильный уровень сопротивления 2070 пунктов, нижнюю границу восходящего тренда. Однако давление на российском рынке пока сохраняется. Опасения инвесторов связаны с возросшей вероятностью повышения ставки на мартовском заседании ФРС США, после пятничного выступления Джанет Йеллен. Сегодня рынки ожидают три повышения ставки в 2017 году. Сейчас индекс ММВБ остается перепроданным, но дальнейшего роста можно ожидать после преодоления вверх отметки 2070 пунктов. В ближайшие дни можно ожидать боковой динамики индекса ММВБ около текущих уровней", - пишет в обзоре старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.