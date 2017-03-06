Пара EUR/USD возобновила снижение с целью в районе 1.0570 - eToro

"Доллар пытается вернуться к росту после агрессивного падения в пятницу, которое было обусловлено продажами перекупленной валюты «на фактах», - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ

Павел Салас. - Глава ФРС подтвердила, что считает мартовское повышение ставки уместным. Теперь ужесточение политики в этом месяце – дело практически решенное. Ключевой отчет по занятости, заявленный на конец текущей недели, вряд ли внесет существенные коррективы в ожидания игроков, хотя негативные сигналы со стороны компоненты зарплат могут заставить USD понервничать. Участники рынка уже практически заложили в цену повышение стоимости кредитования на ближайшем заседании. Соответственно, в краткосрочной перспективе для продолжения роста доллару нужна свежая подпитка. Или, по крайней мере, поводы для ослабления конкурентов. В паре EUR/USD ситуация несколько улучшилась на фоне все более явных признаков того, что Марин Ле Пен не одержит победу даже в первом туре французских выборов. Однако для единой валюты есть еще один фактор риска – этим утром акции банковского сектора подешевели вслед за бумагами Deutsche Bank, который сообщил о необходимости допэмиссии акция для привлечения 8 млрд евро капитала. Пока эти известия оказывают ограниченное влияние на поведение евро, но в ближайшие дни спекуляции на тему жизнеспособности банка могут серьезнее подорвать позиции валюты".

Главным событием недели для EUR/USD, помимо данных по занятости в США, станет заседание ЕЦБ в четверг. Инвесторы будут пристально следить за каждым словом Драги на предмет сигналов об ускорении инфляции в еврозоне. Если глава банка укажет на ускорение темпов роста потребительских цен, игроки воспримут это как намек на предстоящее сворачивание стимулов и примутся покупать единую валюту. Впрочем, основной темой для котировок будет оставаться ситуация с президентскими выборами во Франции. EUR/USD, не сумев удержаться над уровнем 1.06, возобновила снижение с целью на поддержку в районе 1.0570.