Непосредственной угрозой для российского рынка акций остаётся возможность падения котировок нефти - "Открытие Брокер"

В 18:00 мск будут обнародованы данные по промышленным заказам в США, в 23:00 мск выступит президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. Уже во вторник начинается "неделя тишины" для представителей ФРС, так как перед заседанием они не могут комментировать ситуацию с монетарной политикой. Впрочем, до заседания ФРС осталось больше недели, а непосредственной угрозой для российского рынка акций остаётся возможность падения котировок нефти, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. С другой стороны, очередные боевые столкновения в Ливии компенсируют негатив от китайского замедления и низкой дисциплины РФ по выполнению обязательств сокращения добычи нефти. Соответственно, в условиях равновесия рынок остаётся в рамках "бокового" движения, а вот рубль укрепляется за счёт избыточно жёсткой политики ЦБ РФ.