Рублевым облигациям нужна свежая идея - УК "Альфа-Капитал"

"Несмотря на сохранение хорошего спроса, рублевым облигациям нужна свежая идея. Таким может стать возобновление цикла снижения ключевой ставки ЦБ. И есть надежда на приятный сюрприз в конце марта. Инфляция продолжает снижаться и, по некоторым оценкам, уже достигла уровня 4,5%, что открывает перед регулятором возможность снижения ставки. Но, с другой стороны, опубликованные на сайте ЦБ результаты исследования инфляционных ожиданий, согласно которым они стабилизировались (перестали снижаться), могут стать очередной отговоркой", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.