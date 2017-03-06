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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятна консолидация на текущих уровнях с последующим ростом в диапазон 2100-2150 пунктов по ММВБ - "Церих Кэпитал Менеджмент"
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06 марта 2017 года 16:08
Вероятна консолидация на текущих уровнях с последующим ростом в диапазон 2100-2150 пунктов по ММВБ - "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Индекс ММВБ и вторую цель коррекции в 2050 пунктов покорил. Дальнейшее снижение может превратиться в панические продажи, но вероятность такого развития событий крайне мала. Более вероятна консолидация на текущих уровнях с последующим ростом в диапазон 2100-2150 пунктов. Защитным активом с потенциалом умеренного роста может выступить сектор операторов мобильной и фиксированной связи. Отзыв лицензии у банков Татарстана может преподнести неприятные сюрпризы владельцам акций татарских компаний. Подешевевшие после размещения акции "Детского мира" могут вернуться к цене размещения", - отмечают аналитики "Церих Кэпитал Менеджмент".
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06 марта 2017 года 18:08
"На прошлой неделе мировые финансовые рынки бурно реагировали на высказывания глав региональных отделений ФРС США о скором увеличении процентной ставки, - отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, утром в понедельник вероятность её увеличения до 1% составляет 96% на... читать дальше
.06 марта 2017 года 15:25
По паре евро/доллар более вероятно движение в сторону повторения январских минимумов в диапазоне $1,0350-1,0400 - Global FX
"Повышение ставки на ближайшем заседании ФРС 15-го марта можно считать делом решённым после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен в пятничном выступлении подтвердила экономические условия для очередного шага в ужесточении монетарной политики. Сейчас участники рынка оценивают в 80% вероятность... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:35
"Давление на нефтяные цены нарастает. По итогам минувшей недели стоимость Brent снизилась на ~0.6%, WTI на ~1.5%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Похоже, что после того как «черное золото» уже более 3-х месяцев торгуется в достаточно узком диапазоне, участники рынка, лишенные... читать дальше
.06 марта 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы слабо увеличились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.06 марта 2017 года 09:17
В пятницу котировки Brent смогли оттолкнуться от минимумов на отметке 55 долл./барр. и завершить день в "плюсе" на 1,5%. Впрочем, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, напора "быков" не хватило, чтобы продавить актив за пределы уровня 56. Так, после масштабных... читать дальше
.03 марта 2017 года 19:25
В последние пару лет рынок IPO в США снизил свою активность, отмечает аналитик QBF Марк Доникян. Инвесторы связывают такую тенденцию с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Нестабильность на азиатских торговых площадках, худшее начало года в истории американской фондовой биржи в 2016, а также... читать дальше
.03 марта 2017 года 18:37
Согласно оценкам, ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году и четыре в 2018 году - Julius Baer
Поступающие экономические данные рисуют положительную картину на обеих сторонах Атлантики. Индекс деловой активности по промышленному сектору вырос в США до 57,7, самого высокого уровня с апреля 2011 года, отмечает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:06
"К концу недели цены на нефть понижаются до уровня $55,3. Трейдеров насторожила добыча нефти в РФ – статистика за февраль не показала снижения добычи. Также сомнения инвесторов в успехе сделки ОПЕК усилили данные импорта нефти в Китае, показав увеличение объемов импорта из Саудовской Аравии на... читать дальше
.03 марта 2017 года 15:54
Курс фунт/доллар упал на европейской сессии с уровня 1.2281 до 1.2213. Курс евро/фунт поднялся с отметки 0.8557 до 0.8625. Давление на курс фунта оказал выход индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании, который оказался ниже прогнозируемого уровня и достиг минимального значения за... читать дальше
.03 марта 2017 года 14:55
Решение Саудовской Аравии о снижении цен на нефть стало ударом для нефтяного рынка - "Аналитика Онлайн"
"Саудовская Аравия снизила цены для всех своих клиентов на ключевых рынках, в том числе в Азии, США и Северной Европе, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Изменение стало неожиданностью для рынков, потому как с декабря Саудиты только увеличивали... читать дальше
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