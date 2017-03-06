Вероятна консолидация на текущих уровнях с последующим ростом в диапазон 2100-2150 пунктов по ММВБ - "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Индекс ММВБ и вторую цель коррекции в 2050 пунктов покорил. Дальнейшее снижение может превратиться в панические продажи, но вероятность такого развития событий крайне мала. Более вероятна консолидация на текущих уровнях с последующим ростом в диапазон 2100-2150 пунктов. Защитным активом с потенциалом умеренного роста может выступить сектор операторов мобильной и фиксированной связи. Отзыв лицензии у банков Татарстана может преподнести неприятные сюрпризы владельцам акций татарских компаний. Подешевевшие после размещения акции "Детского мира" могут вернуться к цене размещения", - отмечают аналитики "Церих Кэпитал Менеджмент".