Во второй половине дня ожидаем падения российских индексов - Dukascopy Bank SA

"В понедельник, 5 марта, в первую половину торговой сессии российские индексы акций торговались разнонаправлено. Так, если индекс ММВБ снизился на 0,14%, до отметки 2054,8 пункта, то индекс РТС отыгрывал укрепление российской валюты в ходе вечерних торгов на ММВБ в пятницу и вырос на 0,25%, закрепившись выше отметки 1100 пунктов. Во второй половине дня мы ожидаем падения российских индексов на фоне роста опасений увеличения добычи сырья в США. Дополнительное давление на российские индексы может оказать наблюдающееся на текущий момент снижение европейских фондовых индикаторов, вызванное падающими котировками банков ЕС. Сегодня в центре внимания участников торгов будет публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США. Увеличение заказов может усилились опасения повышения ставок на следующей неделе и привести к росту курса доллара относительно рубля", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.