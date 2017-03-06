По паре евро/доллар более вероятно движение в сторону повторения январских минимумов в диапазоне $1,0350-1,0400 - Global FX

"Повышение ставки на ближайшем заседании ФРС 15-го марта можно считать делом решённым после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен в пятничном выступлении подтвердила экономические условия для очередного шага в ужесточении монетарной политики. Сейчас участники рынка оценивают в 80% вероятность повышения учётной ставки на четверть процента на следующей неделе. Ежемесячный отчёт о занятости (payrolls), который будет опубликован в пятницу, по всей видимости, подтвердит ожидания рынка. Эксперты прогнозируют снижение общенационального уровня безработицы до 4,7% при одновременном росте почасовой оплаты труда на 0,2%-0,3%. В этом случае индекс доллара получит дополнительную поддержку, и мы можем ожидать его укрепление на 1-2 фигуры. На курс евро в паре с долларом может повлиять заседание ЕЦБ в четверг. Европейский регулятор сейчас продолжает политику количественного смягчения, закачивая ежемесячно в экономику стран еврозоны до 80 млрд евро. Правда, уже с апреля размер монетарного стимулирования будет сокращён до 60 млрд евро. Но, по моему мнению, до завершения президентской кампании во Франции не стоит ожидать укрепления евровалюты. Более вероятно движение в сторону повторения январских минимумов в диапазоне $1,0350-1,0400", - отмечает инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.