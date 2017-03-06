На уровне 139 - 140 рублей «Газпром» снова станет дорогим - TeleTrade

"Совсем недавно мы говорили о бумагах «Газпрома», и вот по итогам пятницы эти акции показали рост на 2,67%, подорожав до 134,80 рублей. Тем не менее, в ходе торгов пятницы котировки локально опускались и до отметки 130,64 рублей, - напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. - Если изучить их график, то можно обнаружить зону 129-130 рублей, которая выступала в прошлом в роли уровня поддержки. Именно от неё мы и увидели возобновление спроса на данные бумаги. День был закрыт моделью «бычье» поглощение, при этом нисходящий тренд от 27.01.17 также был пробит наверх. Все это создает почву для игры в отскок как минимум до 139-139,3 рублей. Но вот поднимутся ли акции выше, еще большой вопрос. Обратите внимание, что теперь в этой зоне скопился целый ряд сопротивлений — это и быстрая скользящая ЕМА21 на днях, и линия поддержки пробитого ранее восходящего тренда от января 2016г. С высокой вероятностью район 139-140 рублей для бумаг окажется непреодолимым сопротивлением, от которого начнутся новые продажи. По крайней мере, я буду держать там заявки на «шорт», так как считаю, что в последствии цена акций «Газпрома» может снизиться даже до района 123-124 рублей, на который указывают минимумы января 2016г.; апреля и августа 2014г. и августа 2013г. Кстати говоря, именно через эту зону также проходит линия поддержки многолетнего растущего тренда по «Газпрому», которая соединяет между собой минимумы 2008, 2013 и 2014гг. В случае снижения бумаг в указанный район, лучшей точки входа в «длинные» позиции со среднесрочным горизонтом инвестирования, по-моему, не найти".