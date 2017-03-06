Скорее всего, Россети выплатят дивиденды в размере 25% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ - ИК "Велес Капитал"

Россети представили отчётность по РСБУ за 2016 г., отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. Выручка выросла в 4,1 раза до 26,6 млрд руб. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 21,4 млрд. рублей и выросла по сравнению с 2015 годом в 6 раз. Себестоимость продаж сократилась на 0,7% до 4,31 млрд руб. Основная статья, повлиявшая на рост выручки, – «Доходы от участия в других организациях», увеличилась почти в 7 раз до 23,3 млрд руб. Россети, как холдинговая структура, консолидирует показатели ДЗО, а 2016 г. оказался очень позитивным с точки зрения динамики котировок электросетевых компаний, так, капитализация ФСК выросла в 3,4 раза, Ленэнерго – 2,4 раза, остальные дочерние компании также показали сопоставимый рост на дивидендных ожиданиях на фоне восстановление всего российского фондового рынка.

"Стоит отметить, что дальнейшая динамика акций будет зависеть от того, насколько щедрыми будут Россети на дивиденды. С этим пока нет определённости – не известны ни объем дивидендов дочерних компаний, ни коэффициент выплаты самими Россетями. Нам представляется наиболее реалистичным вариант выплаты 25% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ, что отразится в дивидендной доходности 3,3% по обычным акциям и 2,7% по привилегированным", - заключает эксперт ИК.