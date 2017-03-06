Комфортным диапазоном для торговли является диапазон от 58 до 60 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

"Стало известно, что с 7 марта по 6 апреля правительство купит валюты всего лишь 70,5 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем в предыдущий период, - говорится в обзоре эксперта компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя. - Минфин объяснил причину снижения объема интервенций недобором нефтегазовых доходов. При этом, в ведомстве подчеркивают, что в дальнейшем «объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, будет выше». Эта новость, с одной стороны, должна была поддержать курс российской валюты. Ну а с другой стороны, тут же стало известно, что Минфин воспользуется выгодным курсом рубля для покупки валюты с целью уплаты валютных долгов. На этом фоне курс доллара на московской бирже торгуется на отметке 58 рублей 35 копеек, евро держится в районе 61 рубля 85 копеек, индекс ММВБ находится на отметке 2060 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше 55 долларов за баррель".

«Сейчас на рынке сложился привлекательный, с точки зрения исполнения обязательств бюджета, курс рубля, поэтому мы сначала марта начали накапливать на счетах казначейства ликвидность в иностранной валюте», - рассказал министр финансов Антон Силанов. Объемы, которыми Минфин будет скупать валюту для уплаты долгов, пока неизвестны. Такую информацию министр не уточнил. "Однако, нужно очень четко понимать, что дополнительное вливание Министерства финансов на валютном рынке могут крайне негативно сказаться на курс рубля, - подчеркивает Г. Задоя. - Еще несколько факторов не в пользу рубля - ожидания роста ставок в США и некоторая неуверенность инвесторов в дальнейшем росте цен на нефть. Все это в совокупности может привести к смещению торговли в валютной паре доллар/рубль ближе к отметке в 60 рублей за одну единицу американской валюты. Пока же мы сохраняем свой прогноз по доллар/рублю и считаем, что комфортным диапазоном для торговли является диапазон от 58 до 60 рублей за одну единицу американской валюты. Без потрясений на нефтяном рынке, выйти из этого диапазона будет достаточно сложно".