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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль уже к концу марта может оказаться в районе 61-63 за доллар - Локо-Банк
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06 марта 2017 года 12:46
Рубль уже к концу марта может оказаться в районе 61-63 за доллар - Локо-Банк
"Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, будет продолжаться. Нефтяные цены остались на прежних уровнях, поэтому факторов поддержки для рубля нет, российская валюта, начинающая неделю с уровней 58,35 за доллар, достаточно быстро упадет до 59, а затем движение вниз продолжится. На фоне заявления ФРС о готовности снижать ставку уже в этом месяце, спекулянты будут выходить из рублевых активов, сокращая использование carry trade. Отток должен быть весьма ощутимым, хотя сама по себе стратегия все равно останется одной из самых выгодных, поэтому через некоторое время после повышения ставки мы вновь увидим приток спекулятивного капитала в рубль. Тем не менее, повышение ставки ФРС ударит и по нефтяным ценам, а ОПЕК пока не готова говорить о продлении соглашения, поэтому рубль уже к концу марта может оказаться в районе 61-63 за доллар", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.
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06 марта 2017 года 18:08
"На прошлой неделе мировые финансовые рынки бурно реагировали на высказывания глав региональных отделений ФРС США о скором увеличении процентной ставки, - отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, утром в понедельник вероятность её увеличения до 1% составляет 96% на... читать дальше
.06 марта 2017 года 15:25
По паре евро/доллар более вероятно движение в сторону повторения январских минимумов в диапазоне $1,0350-1,0400 - Global FX
"Повышение ставки на ближайшем заседании ФРС 15-го марта можно считать делом решённым после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен в пятничном выступлении подтвердила экономические условия для очередного шага в ужесточении монетарной политики. Сейчас участники рынка оценивают в 80% вероятность... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:35
"Давление на нефтяные цены нарастает. По итогам минувшей недели стоимость Brent снизилась на ~0.6%, WTI на ~1.5%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Похоже, что после того как «черное золото» уже более 3-х месяцев торгуется в достаточно узком диапазоне, участники рынка, лишенные... читать дальше
.06 марта 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы слабо увеличились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.06 марта 2017 года 09:17
В пятницу котировки Brent смогли оттолкнуться от минимумов на отметке 55 долл./барр. и завершить день в "плюсе" на 1,5%. Впрочем, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, напора "быков" не хватило, чтобы продавить актив за пределы уровня 56. Так, после масштабных... читать дальше
.03 марта 2017 года 19:25
В последние пару лет рынок IPO в США снизил свою активность, отмечает аналитик QBF Марк Доникян. Инвесторы связывают такую тенденцию с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Нестабильность на азиатских торговых площадках, худшее начало года в истории американской фондовой биржи в 2016, а также... читать дальше
.03 марта 2017 года 18:37
Согласно оценкам, ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году и четыре в 2018 году - Julius Baer
Поступающие экономические данные рисуют положительную картину на обеих сторонах Атлантики. Индекс деловой активности по промышленному сектору вырос в США до 57,7, самого высокого уровня с апреля 2011 года, отмечает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:06
"К концу недели цены на нефть понижаются до уровня $55,3. Трейдеров насторожила добыча нефти в РФ – статистика за февраль не показала снижения добычи. Также сомнения инвесторов в успехе сделки ОПЕК усилили данные импорта нефти в Китае, показав увеличение объемов импорта из Саудовской Аравии на... читать дальше
.03 марта 2017 года 15:54
Курс фунт/доллар упал на европейской сессии с уровня 1.2281 до 1.2213. Курс евро/фунт поднялся с отметки 0.8557 до 0.8625. Давление на курс фунта оказал выход индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании, который оказался ниже прогнозируемого уровня и достиг минимального значения за... читать дальше
.03 марта 2017 года 14:55
Решение Саудовской Аравии о снижении цен на нефть стало ударом для нефтяного рынка - "Аналитика Онлайн"
"Саудовская Аравия снизила цены для всех своих клиентов на ключевых рынках, в том числе в Азии, США и Северной Европе, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Изменение стало неожиданностью для рынков, потому как с декабря Саудиты только увеличивали... читать дальше
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