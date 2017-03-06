В целом рынок акций остаётся безыдейным - ВТБ 24

"Новую неделю начинаем без особых идей, но уже практически при 100%-ной уверенности в повышении ставки ФРС на следующей неделе. Дж. Йеллен в своём выступлении в пятницу заявила, что такое решение, вероятно, будет целесообразным. Учитывая ужесточение риторики представителей ФРС в последние недели, такое мнение председателя можно считать подтверждающим сформированный внутри Федрезерва консенсус в отношении предстоящего решения. Обращаем внимание, что резкое изменение ожиданий в отношений действий американского Центробанка ухудшает краткосрочные перспективы развивающихся рынков, что будет дополнительным "встречным ветром" для российского рынка акций, предпринимающего попытки коррекционного отскока наверх после февральской распродажи. Продолжаем играть в отскок, понимая, что в целом рынок остаётся безыдейным", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.