Давление на нефтяные цены нарастает - "Нордеа Банк"

"Давление на нефтяные цены нарастает. По итогам минувшей недели стоимость Brent снизилась на ~0.6%, WTI на ~1.5%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Похоже, что после того как «черное золото» уже более 3-х месяцев торгуется в достаточно узком диапазоне, участники рынка, лишенные дополнительного позитива, начинают пересматривать свое отношение к выбранной тактике на рынке, сокращая число длинных позиций. В целом ситуация выглядит вполне логично, учитывая, что в результаты от сокращения в рамках сделки ОПЕК+ заметные коррективы вносит возросшая активность сланцевых производителей. На текущий момент с начала года возросшее американское производство, «подрезало» порядка 25% сокращения ОПЕК+, а к концу года цифра скорее удвоится. Недельные данные от Baker Hughes +7 нефтяных вышек (рост до 609 ед., +84 с начала года). К этому же стоит добавить смену настроений на рынках капитала, после того как от ФРС ждут повышения ставки уже в марте. Разочаровывают рынок и предварительные по ВВП Китая, который в текущем году вырастет в пределах 6,5%, что может стать минимальными темпами за последние более чем 25 лет. На текущей неделе для нефтяного рынка следует отметить пожалуй два события, которые будут формировать настрой и движение на рынке. 1) Данные по рынку труда США, и как следствие ожидания по действиям американского регулятора и позиции доллара, соответственно. 2) Энергетическая конференция CERAweek в Хьюстоне (США), которая пройдет с 6 по 10 марта. Ориентиры для Brent $54-57/bbl. Промышленные металлы преимущественно в сдержанном минусе на фоне новостей из Китая и динамики доллара США".