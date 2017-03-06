Вернуться к минимумам текущего года по курсам доллара и евро рублю вряд ли удастся - Банк "Зенит"

"Рубль не сильно потерял с окончанием налогового периода. Характер торгов становится менее волатильным, поскольку основным драйвером для российской валюты остается динамика нефтяных котировок. Основным краткосрочным риском для рубля является глобальное укрепление доллара в свете быстро изменившихся ожиданий рынков относительно ближайшего заседания Федрезерва США. Именно этот фактор не позволяет расти, ни рискованным активам, ни ценам на товарно-сырьевых площадках. В этом свете позитив от сокращения объемов покупок валюты Минфином почти вдвое с февральских значений выглядит условным. Таким образом, рубль вряд ли способен на существенные укрепление, поэтому вернуться к минимумам текущего года по курсам доллара и евро ему вряд ли удастся", - отмечают специалисты Банка "Зенит".