ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций "Московской биржи" до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость акций биржа, рассчитанная аналитиками ИК, составляла 141 рубля за штуку, рекомендация была "покупать".

Консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, по данным "ЭФИР-Интерфакс, в настоящее время составляет 142,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 120 рублей за штуку.