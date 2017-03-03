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03 марта 2017 года 19:25
Сервис Snapchat оценили в 3 раза дороже Банка ВТБ - QBF
В последние пару лет рынок IPO в США снизил свою активность, отмечает аналитик QBF Марк Доникян. Инвесторы связывают такую тенденцию с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Нестабильность на азиатских торговых площадках, худшее начало года в истории американской фондовой биржи в 2016, а также геополитическая напряженность вызывали опасения у менеджеров компаний, планировавших IPO. Несмотря на это, положительная динамика фондовых индексов в 2016 году, подкрепленная результатами выборов президента США, создала благоприятные условия для выхода компаний на биржу. В связи с этим инвесторы ожидали роста числа первичных публичных размещений в 2017 году. Крупнейшим первичным публичным размещением акций в технологическом секторе с 2014 года стало IPOSnapInc. Компания, знаменитая своими "линзами" (эффектами) в виде собак, кошек и т.д., оказалась в 3 раза дороже одного из крупнейших банков РФ "ВТБ" и в 4 раза дороже крупнейшего в мире производителя алюминия "Русал". Выход SnapInc. на биржу инвесторы ожидали в течение нескольких лет. В 2015 году компания начала искать пути монетизации бизнеса, что стало сигналом о подготовке компании к IPO. Основным бизнесом SnapInc. является популярная среди молодого поколения социальная сеть Snapchat. С декабря 2015 года по июнь 2016 года количество ежедневных пользователей Snapchat возросло с 110 млн.до 150 млн человек. Прирост составил 36,3% за 6 месяцев. Ежедневное количество пользователей Snapchat превысило ежедневную аудиторию Twitter. По данным компании, около 54% месячной аудитории Snapchat являются ежедневными пользователями. Высокая доля ежедневных пользователей, а также возможность таргетирования рекламы, привлекает все больше рекламодателей, что положительно отражается на выручке компании. Весной 2016 года компания объявила о том, что прогнозирует выручку от рекламы на уровне $250- $350 млн. за год. При этом за 2016 год компания сгенерировала $404,5 млн выручки, что превзошло ее первоначальные ожидания. В 2017 году SnapInc. планирует более чем удвоить выручку до $1 млрд. Данные по динамике квартальной выручки на пользователя подтверждают уверенный рост рекламного бизнеса компании, при том что корпорация только начала свою активную коммерциализацию. Дополнительным плюсом является также широкая диверсификация рекламодателей компании, в ее портфеле нет ни одного партнера, генерирующего более 10% доходов. Привлекательность бизнеса компании обусловлена тенденциями на рынке рекламы. По прогнозам, в 2017 году затраты на интернет-рекламу в США обгонят расходы на телевизионную рекламу, а в 2020 году и вовсе будут превосходить их более чем на 30%. "Учитывая значительные возможности компании по коммерциализации социальной сети и возможности внедрения целевой рекламы, спрос со стороны рекламодателей будет только расти, - прогнозирует эксперт QBF. - 2 марта 2017 года компания SnapInc. провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SNAP. В рамках IPO компания разместила 200 млн. акций по $17, что оказалось выше ранее заявленного диапазона В $14-$16. По итогам размещения компания привлекла $3,4 млрд. В рамках IPO компания была оценена в $24 млрд. Акции компании открылись по $24, а в течение дня стоимость акций достигала $25.99. Инвесторы продемонстрировали высокий интерес к акциям компании. По итогам первого дня торгов, их стоимость составила $24.48, что выше цены размещения на 44%. На момент закрытия, оценка SnapInc. составила $35 млрд, тем самым стоимость компании в три раза превысила оценку TwitterInc. Учитывая существенные перспективы развития бизнеса SnapInc., в среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения положительной динамики её котировок. Выход на биржу компании может дать толчок к росту числа размещений в этом году. В частности, уже весной этого года на биржу может выйти "единорог" ForeScoutTechnologiesInc., специализирующийся на кибербезопасности".
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