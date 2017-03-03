Согласно оценкам, ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году и четыре в 2018 году - Julius Baer

Поступающие экономические данные рисуют положительную картину на обеих сторонах Атлантики. Индекс деловой активности по промышленному сектору вырос в США до 57,7, самого высокого уровня с апреля 2011 года, отмечает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. Значение выше 50 пунктов означает активизацию промышленного производства. Еженедельный индекс потребительского комфорта Bloomberg достиг 49,8, самой высокой отметки с марта 2002 года, в то время как его долгосрочное среднее значение – 35. Недельное количество первичных заявлений на страхование по безработице достигло самого низкого с 1973 года уровня.

"Большое количество аналитиков отреагировали повышением своих прогнозов по федеральным резервным фондам, - комментирует М. Алленшпах. Наши экономисты говорят о вероятности трех повышений ставки в 2017 году и еще трех – в 2018 году, что было выше консенсуса в прошлом году. Однако, теперь этот прогноз соответствует среднему уровню если судить по настроениям рынка. Новый консенсус, похоже, находится на уровне трех повышений ставки в 2017 году и четырех повышений в 2018 году. Хотя такое развитие событий положительно для нашей рекомендации по инструментам с плавающей ставкой, таким как американские фонды кредитов первой очереди и сертификаты JB по ставкам США, это может нанести ущерб долгосрочным инвестициям. При этом доходность по 10-летним казначейским бумагам выросла с 2,3% перед посланием президента Дональда Трампа Конгрессу до 2,47% после. Это сильно ниже нашего целевого значения на уровне 3%".

"Нормализация кредитно-денежной политики установит настроения на рынке облигаций США. Мы сместили фокус с высокодоходных американских облигаций к американским фондам кредитов первой очереди, которые исторически показывали лучшие результаты во времена повышений ключевых ставок. Мы по-прежнему видим пространство для роста ставок в долгосрочной перспективе", - резюмирует эксперт Julius Baer.