Скорее всего, умеренный новостной фон позволит нефти восстановиться до уровня $56 - Бинбанк

"К концу недели цены на нефть понижаются до уровня $55,3. Трейдеров насторожила добыча нефти в РФ – статистика за февраль не показала снижения добычи. Также сомнения инвесторов в успехе сделки ОПЕК усилили данные импорта нефти в Китае, показав увеличение объемов импорта из Саудовской Аравии на 40%. Укрепление американской валюты способствовало давлению на нефтяной рынок. Защиту от дальнейшего падения котировки Brent получили из данных по Саудовской Аравии о продолжении сокращения добычи. На следующей неделе внимание рынка будет обращено на заявления участников конференции по нефти "CERAWeek" (6–10 марта), в ходе которой рынок, возможно, сможет получить информацию о будущем сланцевой добычи в Штатах, а также более подробные комментарии о планах снижения добычи нефти в РФ. Без внимания инвесторов не останутся обновления прогнозов нефтяного рынка в США от EIA. Мы ожидаем, что данные покажут увеличение добычи нефти в Штатах и продолжат сдерживать рост цен. Скорее всего, умеренный новостной фон позволит нефти восстановиться до уровня $56 и продолжить "боковое" движение", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.