Вероятно, курс рубля будет находиться в диапазоне 58,3-59 руб./доллар - Бинбанк

"Корректировка объема покупок иностранной валюты в марте, произведенная Минфином, поддержала курс рубля в ходе торгов в пятницу. Тем не менее, в условиях, когда многие инвесторы стали ориентироваться на повышение ставки ФРС США уже в марте, у рубля, как и у валют других стран с формирующимися рынками, мало возможностей для укрепления. Речь Дж. Йеллен вряд ли сумеет изменить настроения на рынках: скорее всего, глава ФРС подтвердит намерение повысить ставку на одном из ближайших заседаний. ЕЦБ по итогам заседания 9 марта может улучшить прогнозы и несколько ужесточить риторику. Данные по рынку труда в США, если ориентироваться на оперативную статистику и прогнозы аналитиков, также окажутся неплохими. На стороне рубля находится умеренное восстановление цен на нефть, происходящее на фоне ослабления доллара к евро после публикации результатов опросов, свидетельствующих о том, что на выборах во Франции может победить центрист Э. Макрон. С учетом поддержки со стороны данного фактора можно ожидать, что курс рубля будет находиться в диапазоне 58,3-59 руб./доллар", - указывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.