Российский рынок акций по-прежнему остается интересной идеей - УК "Альфа-Капитал"

"Несмотря на всплеск волатильности в четверг, глобальные рынки завершают неделю в "плюсе". Причем очередное обновление максимумов индекса S&P 500 выглядит довольно странно. Трамп, на выступление которого многие делали ставку, не сказал ничего конкретного, лишь повторил ранее обозначенные тезисы. А рынок ждал более конкретных предложений в части налоговой реформы. Более того, вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании в марте на фоне роста инфляции и заявлений Трампа возросла до 80% - не лучший сигнал для покупки акций. Скорее всего, в ближайшие дни или недели оптимизм инвесторов будет снижаться. А вот динамика российского рынка более логична – после сильного роста в прошлом году с начала года наблюдалась коррекция. Причем интенсивность продаж в последние недели возросла, в результате чего рынок в "минусе" на 8% с начала года, на 10% ниже максимума. На текущих уровнях, желающих покупать будет гораздо больше, так как российский рынок акций по-прежнему остается интересной идеей. Тем более, что экономическая конъюнктура в России одна из наиболее благоприятных среди развивающихся рынков", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.