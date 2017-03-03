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03 марта 2017 года 15:54
Курс евро/доллар вырос до 1,0544 - Forexite
Курс фунт/доллар упал на европейской сессии с уровня 1.2281 до 1.2213. Курс евро/фунт поднялся с отметки 0.8557 до 0.8625. Давление на курс фунта оказал выход индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании, который оказался ниже прогнозируемого уровня и достиг минимального значения за последние пять месяцев. Курс евро/доллар вырос с уровня 1.0500 до 1.0544, констатируют специалисты Forexite. Некоторую поддержку курсу евро оказала публикация результатов последнего опроса общественного мнения во Франции, согласно которому уже в первом туре президентских выборов кандидат от социалистов Макрон опередил бы кандидата от ультраправых Ле Пен. Все внимание инвесторов приковано к сегодняшнему выступлению председателя ФРС США Йеллен, которое запланировано на 18:00 GMT.
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03 марта 2017 года 19:25
В последние пару лет рынок IPO в США снизил свою активность, отмечает аналитик QBF Марк Доникян. Инвесторы связывают такую тенденцию с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Нестабильность на азиатских торговых площадках, худшее начало года в истории американской фондовой биржи в 2016, а также... читать дальше
.03 марта 2017 года 18:37
Согласно оценкам, ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году и четыре в 2018 году - Julius Baer
Поступающие экономические данные рисуют положительную картину на обеих сторонах Атлантики. Индекс деловой активности по промышленному сектору вырос в США до 57,7, самого высокого уровня с апреля 2011 года, отмечает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:06
"К концу недели цены на нефть понижаются до уровня $55,3. Трейдеров насторожила добыча нефти в РФ – статистика за февраль не показала снижения добычи. Также сомнения инвесторов в успехе сделки ОПЕК усилили данные импорта нефти в Китае, показав увеличение объемов импорта из Саудовской Аравии на... читать дальше
.03 марта 2017 года 14:55
Решение Саудовской Аравии о снижении цен на нефть стало ударом для нефтяного рынка - "Аналитика Онлайн"
"Саудовская Аравия снизила цены для всех своих клиентов на ключевых рынках, в том числе в Азии, США и Северной Европе, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Изменение стало неожиданностью для рынков, потому как с декабря Саудиты только увеличивали... читать дальше
.03 марта 2017 года 13:57
В четверг евро-доллар снова упал на отметку 1.05, уже в четвертый раз за последнее время, указывает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Доллар получил поддержку от выхода хорошей Бежевой Книги ФРС в 22:00 Мск в среду. В ней отмечалось, что экономика США растёт темпами от скромных до умеренных, в... читать дальше
.03 марта 2017 года 12:06
Противоречивость поступающих данных и ситуации в целом оставляет цены на нефть в пределах ранее сформированных диапазонов - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно корректируется после более чем 2% снижения накануне, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Основной причиной для роста коррекционных настроений стало дальнейшее укрепление позиций долларом США, а также недельная статистика от Минэнерго США об обновлении рекордного... читать дальше
.03 марта 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Нефть незначительно меняется в цене в пятницу. читать дальше
.03 марта 2017 года 09:02
"Если Brent пробьет уровень 55, следующей целью станет область поддержки 54,50, которая олицетворяет нижнюю границу диапазона торгов с начала прошлого месяца. Не исключено, что вблизи 55 часть игроков решит выкупить просадку, но такому сценарию может помешать дальнейшее укрепление доллара,... читать дальше
.02 марта 2017 года 18:13
«Бежевая книга» и заявления представителей ФРС США говорят об увеличении шансов на повышение ставки в марте - Julius Baer
"Свежая «Бежевая книга» (доклад о состоянии экономики США), опубликованная в среду в рамках подготовки к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированному на 15 марта, говорит о том, что американский бизнес достаточно оптимистично настроен по поводу экономического... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:28
"Пара евро/доллар остается под давлением, тогда как двухлетние ставки в Германии находятся на уровне -0,8%, отражая крупномасштабные покупки со стороны ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения. Двухлетний бенчмарк США обновил циклические максимумы выше 1,25% (размер спреда превысил 2%!), и... читать дальше
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