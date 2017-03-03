Курс евро/доллар вырос до 1,0544 - Forexite

Курс фунт/доллар упал на европейской сессии с уровня 1.2281 до 1.2213. Курс евро/фунт поднялся с отметки 0.8557 до 0.8625. Давление на курс фунта оказал выход индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании, который оказался ниже прогнозируемого уровня и достиг минимального значения за последние пять месяцев. Курс евро/доллар вырос с уровня 1.0500 до 1.0544, констатируют специалисты Forexite. Некоторую поддержку курсу евро оказала публикация результатов последнего опроса общественного мнения во Франции, согласно которому уже в первом туре президентских выборов кандидат от социалистов Макрон опередил бы кандидата от ультраправых Ле Пен. Все внимание инвесторов приковано к сегодняшнему выступлению председателя ФРС США Йеллен, которое запланировано на 18:00 GMT.