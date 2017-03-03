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Главная / Аналитикам / Аналитика / Кроме идеи умеренного отскока или прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста фондового рынка пока нет - Оргбанк
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03 марта 2017 года 15:14
Кроме идеи умеренного отскока или прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста фондового рынка пока нет - Оргбанк
"В ожидании"ястребиного" комментария главы ФРС США глобальные рынки дружно "краснеют". Рискованные активы и развивающиеся рынки явно не в фаворе. Российский фондовый рынок, хотя и скорректировался за последнее время и, похоже, пытается "нащупать дно", но внешнему негативу противостоять ему трудно. Распродажи прошли практически по всему спектру бумаг, кроме, пожалуй, ранее "отстающих" акций сектора телекоммуникаций. Нерезиденты довольно активно выходили из российских "голубых фишек" (отток средств нерезидентов, инвестирующих в российские акции за неделю - $ 265 млн). Акции сектора электроэнергетики сильно разочаровали игроков на фоне утраты иллюзий о приличном уровне дивидендной доходности. Неопределенность пока остается, соответственно, любые новости могут вызвать сильные движения как вверх, так и вниз. Кроме идеи умеренного отскока или неожиданного прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста российского фондового рынка пока не видно", - комментирует ситуацию трейдер Оргбанка Алексей Муркин.
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03 марта 2017 года 19:25
В последние пару лет рынок IPO в США снизил свою активность, отмечает аналитик QBF Марк Доникян. Инвесторы связывают такую тенденцию с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Нестабильность на азиатских торговых площадках, худшее начало года в истории американской фондовой биржи в 2016, а также... читать дальше
.03 марта 2017 года 18:37
Согласно оценкам, ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году и четыре в 2018 году - Julius Baer
Поступающие экономические данные рисуют положительную картину на обеих сторонах Атлантики. Индекс деловой активности по промышленному сектору вырос в США до 57,7, самого высокого уровня с апреля 2011 года, отмечает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:06
"К концу недели цены на нефть понижаются до уровня $55,3. Трейдеров насторожила добыча нефти в РФ – статистика за февраль не показала снижения добычи. Также сомнения инвесторов в успехе сделки ОПЕК усилили данные импорта нефти в Китае, показав увеличение объемов импорта из Саудовской Аравии на... читать дальше
.03 марта 2017 года 15:54
Курс фунт/доллар упал на европейской сессии с уровня 1.2281 до 1.2213. Курс евро/фунт поднялся с отметки 0.8557 до 0.8625. Давление на курс фунта оказал выход индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании, который оказался ниже прогнозируемого уровня и достиг минимального значения за... читать дальше
.03 марта 2017 года 14:55
Решение Саудовской Аравии о снижении цен на нефть стало ударом для нефтяного рынка - "Аналитика Онлайн"
"Саудовская Аравия снизила цены для всех своих клиентов на ключевых рынках, в том числе в Азии, США и Северной Европе, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Изменение стало неожиданностью для рынков, потому как с декабря Саудиты только увеличивали... читать дальше
.03 марта 2017 года 13:57
В четверг евро-доллар снова упал на отметку 1.05, уже в четвертый раз за последнее время, указывает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Доллар получил поддержку от выхода хорошей Бежевой Книги ФРС в 22:00 Мск в среду. В ней отмечалось, что экономика США растёт темпами от скромных до умеренных, в... читать дальше
.03 марта 2017 года 12:06
Противоречивость поступающих данных и ситуации в целом оставляет цены на нефть в пределах ранее сформированных диапазонов - "Нордеа Банк"
"Нефть сдержанно корректируется после более чем 2% снижения накануне, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Основной причиной для роста коррекционных настроений стало дальнейшее укрепление позиций долларом США, а также недельная статистика от Минэнерго США об обновлении рекордного... читать дальше
.03 марта 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Нефть незначительно меняется в цене в пятницу. читать дальше
.03 марта 2017 года 09:02
"Если Brent пробьет уровень 55, следующей целью станет область поддержки 54,50, которая олицетворяет нижнюю границу диапазона торгов с начала прошлого месяца. Не исключено, что вблизи 55 часть игроков решит выкупить просадку, но такому сценарию может помешать дальнейшее укрепление доллара,... читать дальше
.02 марта 2017 года 18:13
«Бежевая книга» и заявления представителей ФРС США говорят об увеличении шансов на повышение ставки в марте - Julius Baer
"Свежая «Бежевая книга» (доклад о состоянии экономики США), опубликованная в среду в рамках подготовки к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированному на 15 марта, говорит о том, что американский бизнес достаточно оптимистично настроен по поводу экономического... читать дальше
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