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03 марта 2017 года 14:30
Бегство из рубля и акций может продолжиться - ИК "Фридом-Финанс"
Торги на фондовом рынке проходят спокойно, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Движение основных бумаг разнонаправленное, торговые обороты традиционно низкие для пятницы. Лучше рынка бумаги Газпрома, которые отскакивают от минимума за полтора года на фоне новостей об объемах поставки в Китай и технических факторах. Также на положительной территории пока акции Сбербанка, который вчера отчитался хорошо. Из статистики сегодня традиционно публикуются индексы PMI, в России впервые за несколько месяцев наблюдается заметное снижение предпринимательской уверенности. Это можно объяснить как укреплением рубля, что создает сложности экспортерам, так и стагнацией внутреннего рынка несмотря на это. Розничные продажи выросли в декабре (сезонный фактор), но по предварительным данным, могли резко сократится в январе. Сырьевой сектор также не чувствует позитивных изменений - цены на нефть, драгоценные и промышленные металлы поползли вниз на фоне укрепления доллара, и есть опасения, что процесс продолжится. На валютном рынке продолжается процесс ослабления рубля. "На мой взгляд, это может быть связано с перетоком средств фондов из рублевых активов на развитые рынки, в том числе, американский, который демонстрирует рост на хорошей отчетности компаний, ожидании роста ставки и укреплении доллара, - подчеркивает эксперт ИК "Фридом-Финанс". - Сегодня выступают члены ФРС, в том числе председатель Дж.Йеллен, и могут появиться намеки на сроки ужесточения политики. Прогнозы на то, что это произойдет уже в марте резко выросли, сейчас около трети аналитиков ведущих банков полагают, что ФРС повысит ставку до 1%, хотя два месяца назад вероятность этого оценивалась как нулевая. Таким образом, бегство из рубля и акций может продолжиться, и на этот раз акции сырьевых компаний не спасет даже то, что доходы от экспорта формируются в долларах. До конца дня ожидаю слабонегативный тренд, ориентир по индексу ММВБ 2030 п., 200 дневная скользящая средняя может быть пробита вниз на закрытие, а это считается "медвежьим" сигналом. Ожидания по паре USD|RUB: 59".
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