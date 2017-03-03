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03 марта 2017 года 13:57
Евро-доллар опять выкупили от 1.05, но надолго ли это поможет? - ВТБ 24
В четверг евро-доллар снова упал на отметку 1.05, уже в четвертый раз за последнее время, указывает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Доллар получил поддержку от выхода хорошей Бежевой Книги ФРС в 22:00 Мск в среду. В ней отмечалось, что экономика США растёт темпами от скромных до умеренных, в большинстве округов наблюдался умеренный рост в промышленности. Действительно, судя по вышедшему еще ранее в среду индексу ISM Manufacturing за февраль, показавшему рост с 56.0 до 57.7 (прогноз 56.2), ситуация здесь улучшается, как полагает эксперт банка, во многом в добывающей промышленности из-за роста цен на нефть. Прямо поддержали доллар и новые ястребиные выступления представителей ФРС, на этот раз Брайнард и Каплана. Вероятность повышения ставки в марте выросла еще на 10 пунктов, с 80% до 90%. Так что падение евро-доллара от максимума вчерашнего отскока на 1.0570 обратно на 1.0500 неудивительно. Однако опять-таки, мы видим, что отметку 1.05 упорно держат, здесь евро банально покупают, от минимума на 1.0499 евро-доллар отскочил до 1.0520 в моменте. "Текущая ситуация нам кажется очень спорной, - комментирует А. Михеев. - С одной стороны, Казначейство США резко сокращает короткий долг, только в четверг на рынок выльются 35 млрд долл., и тенденция сокращения короткого долга должна вроде бы продолжиться в ближайшие недели. С другой стороны, доллар получил невероятную поддержку на этой неделе от резкого изменения вероятности повышения ставки ФРС в марте, скачок за неделю с 36% до 90%. И то, что евро-доллар покупают против этой новости, не значит, что евро не может пойти ниже. Крупные игроки могут покупать, периодически убирая биды, и начиная новую волну покупок с более низких уровней, таким образом, создавая у рынка ощущение того, что раз новые минимумы все ниже, значит тренд нисходящий, и рынок вот-вот сорвется в ралли в пользу доллара. Так что не исключено, что в какой-то момент при очередном подходе к 1.05 ранее наблюдавшихся покупок на этом уровне просто не окажется, и рынок без поддержки провалится дальше вниз, после чего начнут срабатывать стопы. Что касается 35 млрд. долл. от погашения векселей этой недели, то они не обязательно пойдут именно на покупки евро, эта сумма равномерно будет по всем рынкам, и тут евро-доллар может оказаться в невыгодном положении по сравнению с другими альтернативными вложениями. Например, ту же нефть или тот же рынок акций может быть интереснее покупать, учитывая позитивный экономический фон по экономике США, чем находящийся под давлением из-за ситуации со ставками евро-доллар". Возвращаясь к последнему, у эксперта ВТБ 24 нет сомнений в том, что в какой-то момент пара резко пойдет вверх, но тут все упирается в выходящие на следующей неделе в пятницу Nonfarm Payrolls. "Хотя какое-то видение по занятости мы можем увидеть уже по индексу менеджеров по закупкам сферы услуг ISM Non-Manufacturing, который выходит еще в эту пятницу (ведь большая часть населения США занята в сфере услуг), - отмечает А. Михеев. - Соответственно, если ISM Non-Manufacturing выйдет плохой, будет надежда на провальные Nonfarm Payrolls, и, следовательно, на то, что ставку в марте все-таки не повысят. Отметим, что во вчерашней Бежевой Книге отмечалось, что “расходы потребителей немного выросли, розничные продажи подавленные”, что дает надежду на выход плохих данных по сфере услуг. Но впереди до публикации ISM Non-Manufacturing еще сутки, до этого времени пара может сходить заметно ниже 1.05".
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