Отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ, за неделю составил $265 млн

Отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ, за неделю с 23 февраля по 1 марта 2017 года составил $265 млн, по данным EPFR, говорится в обзоре инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал".

Фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) привлеки за отчетный период $453 млн, из которых $396 млн пришлось на ETF.

В целом фонды акций, инвестирующие в EM (развивающиеся рынки), с 23 февраля по 1 марта потеряли $0,6 млрд.