Рубль поэтапно теряет факторы поддержки - TeleTrade

"Сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Чикагской школе экономики. После комментариев влиятельных членов американского регулятора, которые прозвучали на этой неделе, рынки практически не сомневаются в повышении ставок по федеральным фондам уже на мартовском заседании ФРС. Подтверждение в той или иной формы этих ожиданий от председателя ФРС может придать еще один импульс роста американского доллара. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 58,60–59,00 с последующим ростом к уровню 59,25", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров.