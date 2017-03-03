Рубль сегодня имеет все шансы вернуться в фундаментально обоснованный коридор 59-60 руб. за доллар - "Нордеа Банк"

"Курс доллар/евро по-прежнему держится вблизи уровня в 1,052 на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС в марте, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - На сегодняшнее утро рыночная оценка вероятности данного события выросла до 88%, против 84% на вчерашнее утро и 48% всего неделю назад. Сегодня рынок ожидает речь Джаннет Йеллен перед членами Chicago Executives Club. Предполагается что глава ФРС может окончательно уверить рынок в возможности мартовского повышения ставки. В случае, если глава ФРС решит действительно не хранить интригу до выхода февральской статистки по рынку труда (10 марта), доллар может пробить вниз уровень в 1,05 против евро уже сегодня. Напомним, что очередное заседание ФРС состоится 14-15 марта. С точки зрения среднесрочных перспектив курса доллар/евро важными выглядят вышедшие вчера данные по инфляции в ЕС за февраль, показавшие рост до 2%. Напомним, что 2% по инфляции - это целевой уровень ЕЦБ и ускорение инфляции до данной отметки в перспективе является фактором за рост ставок в ЕС уже в 2018 году".

Рубль сегодня с утра вплотную приблизился к отметке в 59 и, по мнению эксперта банка, имеет все шансы вернуться в фундаментально обоснованный коридор 59-60 и сохраниться там на следующей неделе. Сегодня Минфин озвучит объемы покупок валюты на открытом рынке на март. Ожидается, что объем будет довольно близок к уровням февраля, причина этого – существенное укрепление курса рубля, наблюдашееся в течение месяца.