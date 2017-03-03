По итогам дня доллар может закрепиться выше уровня 59 рублей, а евро - выше 62,1 рубля - Exness

Фактор ухудшения внешней конъюнктуры (падение цен на нефть в том числе), вероятно, заставит ЦБ РФ повременить со снижением в марте ключевой процентной ставки. Между тем ее снижению в среднесрочной перспективе будет способствовать замедление потребительской инфляции в РФ. По данным Росстата, с 1 по 27 февраля среднесуточный прирост цен в РФ составил 0,008% против 0,022% за это же период в феврале 2016 года. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM и выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. По итогам дня доллар может закрепиться выше уровня 59 руб., а евро — 62,1 руб.", – отмечает аналитик Exness Сергей Кочергин.