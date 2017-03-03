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03 марта 2017 года 10:17
Рекомендуем покупать Газпром ниже уровня 130 руб. - КИТ Финанс Брокер
Торги в четверг проходили в условиях активного новостного фона, напоминает эксперт КИТ Финанс Брокер Виталий Губин. Газпром раскрыл детали предстоящих дивидендных выплат. «Учитывая текущие условия, инвестиционные потребности компании, в том числе международные проектные обязательства, а также уровень долговой нагрузки общества, правлением ПАО «Газпром» планируется предложить совету директоров при формировании рекомендации по дивидендам за 2016 год сохранить размер дивидендов за 2016 год на уже достигнутом компанией уровне, в размере 186,8 млрд руб. (7,89 руб. на акцию)», - сообщается в пресс-релизе по итогам заседания правления Газпрома по перспективам дивидендной политики 2017-2019-х гг. (цитата по Reuters). "По нашим расчетам 186,8 млрд. руб. меньше 20% прогнозируемой прибыли. Учитывая позиции всех заинтересованных сторон, в первую очередь Минфина, ожидаем, что полемика касательно дивидендов Газпрома в ближайшие недели будет продолжена. Не исключаем, что итоговый дивиденд будет увеличен до 25% чистой прибыли, т.е. приблизительно на 30%. Рекомендуем покупать Газпром ниже уровня 130 руб.", - отмечает эксперт КИТ Финанс Брокер. Сбербанк вчера опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2016 г. Банк достиг рекордной прибыли в размере 541,9 млрд руб., это в 2,4 раза выше результата за 2015 г. Но при этом не все KPI Сбербанку удалось выполнить на 100%. "В частности, по таким показателям, как прирост корпоративного портфеля, объем вкладов населения результаты не дотянули целевых значений, - указывает В. Губин. - При этом Сбербанк, безусловно, показывает опережающую рынок динамику. Несмотря на рост доходов, Сбербанк не торопится повышать норму дивидендных выплат. Финансовый директор банка А.Морозов в ходе телефонной конференции во вторник сообщил: «Мы всегда говорили, что нам нужно быть готовым к возможным изменениям международного и российского регулирования. Мы вернемся к этому вопросу, когда будет больше определенности. Пока недостаточно аргументов, чтобы менять наш подход к дивидендной политике». С учетом опубликованной чистой прибыли акционеры Сбербанка могут получить за 2016 г. дивиденд в размере 5 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность составляет 3%. После февральской коррекции акции банка интересны к покупке в долгосрочные портфели". Сегодня в фокусе внимания выступление Джанет Йеллен, главы ФРС США (21:00 мск). Если регулятор всерьез решил повысить ставки на заседание в марте, то сегодня Д.Йеллен представится шанс подготовить к этому событию рынки. Для рынка нефти интересны данные Baker Hughes по буровым установкам в США. (21:00 мск).
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.03 марта 2017 года 09:02
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Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг. читать дальше
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