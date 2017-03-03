Рынок акций рискует продолжить движение вниз - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций рискует продолжить движение вниз, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Нефть затормозила свое падение, но пока нет особых поводов для возврата к максимальным значениям года. Вывод средств с российского рынка продолжается, что также будет давить на рубль.