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03 марта 2017 года 09:45
Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале упал до 55,5 пункта, оставшись выше критической отметки - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2017 снизился до 55,5 пункта с рекордных за последние восемь с половиной лет 58,4 пункта в январе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 55,4 пункта против 58,3 пункта в январе. Январское значение данного показателя было максимальным с июня 2008 года. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Рост деловой активности в сфере услуг РФ продолжился в феврале, хотя и более низким темпами. Поддержку повышению деловой активности в сфере услуг по-прежнему оказывает рост новых заказов, темпы которого были существенными, несмотря на ослабление с января до минимальных значений за четыре месяца. Участники исследования сообщали об общем улучшении спроса со стороны клиентов. В обрабатывающих отраслях рост новых заказов также продолжился. Значительный рост новых заказов в российской сфере услуг в феврале усилил давление на производственные мощности компаний. Увеличение объемов незавершенных заказов в феврале было зафиксировано восьмой месяц подряд. Темпы роста незавершенных заказов соответствовали среднему показателю за указанный период и в целом были умеренными. Увеличение объемов новых заказов в феврале также отразилось на количестве рабочих мест в сфере услуг. Занятость выросла второй месяц подряд, хотя и незначительно. Стоить отметить, что рост занятости два месяца подряд в начале 2017 года заметно контрастирует с сокращением занятости в течение четырех месяцев подряд в конце прошлого года. Темпы инфляции закупочных и отпускных цен в сфере услуг РФ замедлились в феврале. В частности, рост закупочных цен был минимальным более чем за два с половиной года. Ценовое давление ослабло и также было приглушенным в обрабатывающих отраслях. Тем не менее, в то время как отпускные цены в сфере услуг продолжает увеличиваться, производители понизили свои цены в попытке привлечь новых клиентов. Российские компании сферы услуг сохранили уверенность относительно роста деловой активности в течение ближайшего года. Участники исследования сообщали, об ожидании усиления спроса, надеждах, связанных с открытием новых офисов, и стабилизации политических и экономических условий. Степень оптимизма в обрабатывающих отраслях в феврале также была высокой. "Рост в феврале замедлился как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг РФ (в обоих случаях это касается объемов производства и новых заказов). Тем не менее, экономика России остается в хорошей форме в целом. Рост новых рабочих мест сохранился в обоих секторах, в то время как ценовое давление продолжало ослабевать. На этом фоне деловые перспективы для компаний РФ достаточно радужные, особенно по сравнению с данными за последние годы. Степень оптимизма была второй максимальной с августа 2013 года", - отметил старший экономист компании IHS Markit Пол Смит.
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