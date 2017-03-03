Тенденция к росту доллара относительно рубля, вероятно, сохранится - ИФ "Олма"

На валютном рынке тенденция к росту доллара относительно рубля, вероятно, сохранится. Ближайшее сопротивление по паре находится в диапазоне 59,3-59,5 руб., отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.