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03 марта 2017 года 09:34
Сегодня открытие фондовых торгов может состояться в умеренно негативной зоне - Промсвязьбанк
"Мы по-прежнему полагаем, что, учитывая благоприятную сезонность, в марте российские фондовые активы могут следовать по повышательной траектории при условии сохранения благоприятных настроений на глобальных рынках, стабильности цен на нефть и отсутствии сильного импульса к укреплению курса рубля. Но сегодня открытие торгов может состояться в умеренно негативной зоне с вероятным тестированием отметок 2035-2040 пунктов по ММВБ в течение дня", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.
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